川普的決策核心人物怎麼看穆斯林？

川普和巴農(右一)、福林(右二)在白宮內議事。(圖/美聯社)

從左到右：白宮發言人史賓賽、白宮首席策略師巴農、高級顧問康威、副國家安全顧問麥法蘭德、國家安全顧問福林，今天齊聚橢圓辦公室參加司法部長塞辛斯的誓詞典禮。(圖/美聯社)

白宮高級顧問們對於總統的決策有著不可忽視的影響力，白宮首席戰略師巴農被視為是這次川普穆斯林旅遊禁令的主要推手，可見白宮核心人物的觀念及想法，深深左右著美國的國安與外交政策。川普的身邊的顧問多是是來自共和黨中保守派的官員，其中極力支持他極端的反穆斯林言論，包括白宮首席戰略師巴農、國家安全顧問福林、以及司法部長傑塞申斯（Jeff Sessions），他們曾多次在公和場合表示伊斯蘭國家很危險、不可相信，甚至提出了應該對他們開戰的建議。

據《USA TODAY》報導，白宮首席戰略師巴農(Steve Bannon)在進入川普的競選團隊之前，曾經在極右的布萊巴特新聞網(Breitbart)中，多次和來賓討論到對於伊斯蘭世界看法，他曾在該新聞網的電台中提到，「伊斯蘭教是世界上最極端的宗教」，也在2015年時，拿伊斯蘭教與法西斯主義和納粹主義相比，表示看看1938年時的歐洲，「你會覺得現在的歐洲相當黑暗，但還有比它更黑暗的，那就是伊斯蘭教」，也曾經說過：「猶太基督徒的西方世界，現在正與主張激進聖戰的伊斯蘭法西斯主義，陷入一場全面戰爭」。

白宮首席戰略施巴農。(圖/美聯社)

至於國家安全顧問福林（Michael Flynn）曾在巴農的電台節目中，討論伊斯蘭恐怖主義時表示，「伊斯蘭主義是一種隱藏在宗教背後的政治理念」，並曾說過：「毫無疑問的我們的敵人已經向美國宣戰了，我們必須傾注所有的資源來向他們宣戰」。

國家安全顧問福林。(圖/美聯社)

而司法部長傑塞申斯（Jeff Sessions）強硬的反移民政策，也引起許多爭議，他的政策對不同宗教的移民深具防備心，他曾說「美國過去堅持宗教自由的原則，並不適用於現在想要進入美國的移民」，更說：「我們現在處於一個很危險的時代，可以看見越來越多人在進入美國之後做出了恐怖攻擊」，他堅信伊斯蘭教的移民是美國最該擔憂的族群。

司法部長塞辛斯。(圖/美聯社)

其實川普的幕僚中不只這三位曾經表達出反伊斯蘭主義的觀念，川普的副助理歌克（Sebastian Gorka）就取笑過前總統小布希(George W. Bush)在911之後曾說，「恐怖主義並不是伊斯蘭信仰，伊斯蘭教是信奉和平」的言論，他表示：「伊斯蘭教真正信奉的是服從，服從真主阿拉的意願，而非是和平，和平只是後來被延伸出來的罷了」。被川普提名為城市發展部長的卡森(Ben Carson)，也曾拿伊斯蘭教的先知穆罕默德和耶穌比較，表示：「穆罕默德怎麼可以和耶穌相提並論呢?」，可見他們的觀念中，穆斯林和美國社會並沒有分享著一樣的價值觀。

檢視白宮顧問們對於穆斯林的看法，不難發現這幾位白宮決策核心圈的重要人物，對於伊斯蘭國家的不信任以及與之對立的決心，川普近來頒布引發爭議的難民及7國穆斯林旅遊禁令，就是將這種觀念付諸於治國方針的例證。這也讓研究美國與伊斯蘭國家關係的專家擔心，這些核心人物似乎認為伊斯蘭教和恐怖主義畫上了等號，儘管這是一種不主流的思想，但是擁有這種思想的人現在都聚集在了白宮裡，並將繼續用這樣的思想影響未來美國的外交政策。

(中時電子報)