鄭多彬自殺身亡10周年 6年前低調冥婚成人妻

鄭多彬曾為戲訪台。（圖／中時資料照片）

鄭多彬、金來沅當年演出《屋塔房小貓》走紅。（圖／資料照片）

鄭多彬2011年在母親作主下冥婚。（圖／翻攝自《STARNEWS》韓網）

韓國女星鄭多彬當年以《屋塔房小貓》、《嫂嫂19歲》走紅，2007年2月10日她被男友發現在家中以毛巾上吊身亡，得年26歲，今(10日)正好滿她逝世10周年，6年前她在母親作主下冥婚，嫁給「鬼新郎」低調成為人妻的往事再度成為話題。

鄭多彬當年和金來沅合演《屋塔房小貓》走紅，但後來人氣下滑，還被爆料整形，以及與前經紀公司的糾紛，讓她心情低落，自殺前一天還在部落格以「終結」為題PO文，說：「複雜的事讓我快死了，變得愛生氣也讓我像瘋了」，第一時間發現她輕生的男友則指她有憂鬱症。

而鄭多彬驟逝，與小她5歲、同為藝人的李岡熙戀情也隨之曝光，他因深受打擊，在鄭多彬過世隔年便選擇入伍。2011年鄭多彬母親因不捨女兒終身未婚，便決定將女兒嫁給1975年出生、2002年逝世的圈外人文在成，鄭母當時舉著女兒牌位痛哭，說雖然是喜事，但新人都不在了，心情複雜，並透露和「鬼女婿」文在成家人是舊識，雖女兒在世時沒見過對方，但鄭母覺得男方個性溫順，兩人應該很適合。

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(中時電子報)