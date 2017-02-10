無法退回的紅包 他們捐公益
花蓮縣玉里鎮公所清潔隊犧牲春節假期加班，鄉親為體恤清潔隊員一整年辛勞，按照習俗包個紅包表達謝意，清潔隊長秦真平代表將紅包共新台幣1500元全數捐贈玉里天主堂做公益。
秦真平今天表示，春節期間收垃圾，民眾丟了垃圾順便將紅包直接擲入垃圾車駕駛座內隨即離去，隊員們忙於工作推辭不及，收隊後也無法逐一退還民眾，於是繳回公所政風室依廉政倫理規範統一登錄。
秦真平說，清潔隊員有26人，多數路線人員都收到民眾表達謝意贈送的紅包，每個紅包內現金約百元。
鎮長龔文俊表示，政風室早在春節前就已向清潔隊加強宣導拒收餽贈，仍有熱情鄉親依習俗贈與。服務是公務機關的天職，鄉親一句「辛苦了，謝謝你」就是對清潔隊最大的鼓勵。1060210
(中央社)
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