東芝在美核電事業虧損 負債曾超過資產

我要評比

日本「讀賣新聞」報導，正在進行經營重建的東芝（TOSHIBA）在美國的核電事業損失約7000億日圓（約新台幣1935億元），這巨額損失使得東芝一度陷入負債超過資產的狀態。

東芝2016年4至12月的業績列入在美國的核電事業損失額約7000億日圓。因為損失額巨大，因此東芝一度陷入債務超過資產的狀態。東芝預定14日公布相關內容。

東芝計畫出售子公司化的半導體事業的部分股份，擴充自有資本，以避免2016年度（到2017年3月底為止的財會年度）的業績出現債務超過資產的情況。

東芝正在重新評估2015年所收購的美國核電設備子公司西屋（WH）的價值。東芝與西屋一同建設4座核電廠，因2011年3月東京電力公司福島第一核電廠發生核災，核電廠的安全標準趨於嚴格，導致核電廠建設工程大幅延宕，因此損失擴大。1060210

(中央社)