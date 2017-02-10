Uber司機要共享經濟 交通部允討論
Uber今天起暫停在台灣的平台服務，但Uber車輛上午繞行交通部，10餘名Uber司機到交通部前靜坐抗議。交通部在近中午時接下陳情書，允諾7天內與Uber司機及多方代表開會討論。
Uber司機說，Uber用科技創造經濟，大家應一起支持共享經濟。
Uber司機表示，交通部長賀陳旦下達「納管納稅納保險」指示，交通部、金融監督管理委員會與國稅局卻互踢皮球而無法進行，迫使Uber暫停營運。
原本Uber司機不同意交通部派科長層級者接陳情書，後來交通部同意7天內邀包括Uber司機在內，召開多方會議，討論Uber問題，Uber司機同意遞交陳情書，抗議和平落幕。
靜坐的Uber司機高舉標語都是感謝Uber，包括「用科技創造經濟」、「回家更安全」與「生活更彈性」。
Uber在台近4年，以共享經濟為名，招攬自用車駕駛載客，自認是提供平台服務，但交通部認定Uber實際從事計程車運輸業，卻不接受納管，屬違法行為。
交通部公路總局從西元2014年9月開始取締，今年起罰鍰上限從新台幣15萬元提高到2500萬元，Uber日前宣布，10日起暫停台灣的平台服務。1060210
(中央社)
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