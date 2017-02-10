澎湖神氣寶貝雞提燈討喜 半小時索取一空

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澎湖縣政府今天在縣政府前廣場發送可提可握的「神氣寶貝雞」紙雕提燈，大批民眾在低溫下排隊索取，2200組的提燈不到半小時被索取一空。

元宵節「神氣寶貝雞」紙雕提燈，由縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長胡流宗與民政處長許啟川等人發送，由於氣溫僅有攝氏13度，兵分多路加快發送給排隊的民眾，每人限領1隻，其中本島的幼兒園小朋友都專車運送前來領取，小朋友都非常高興，不少在縣府周邊的機關員工，也都暫停工作跑出來索取一份。

澎湖縣政府民政處表示，今年丁酉雞年，特別委製的「神氣寶貝雞」紙雕提燈，是隻雄糾糾的公雞，可提可握，色彩鮮明，具有創意，令人討喜。

至於望安和七美2離島鄉，縣府也提前運送各200個提燈，由公所來發放給離島居民，一起分享元宵節樂趣。1060210

(中央社)