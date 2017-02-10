PIKO太郎3/26登台 推親子套票
日本搞笑藝人PIKO太郎3月26日將登台見粉絲，規劃親子套票，邀大小粉絲參與「PPAPPTTW」活動，並預告台灣演出內容會和日本武道館不同。
PIKO太郎招牌造型是電棒燙髮型、太陽眼鏡及豹紋衣，以自創曲「PPAP（Pen-Pineapple-Apple-Pen）」爆紅，在全球掀起「PPAP」熱潮，更獲金氏世界紀錄認證，以長度45秒，刷新榜上最短曲紀錄。
去年11月PIKO太郎首次訪台見粉絲，今年3月26日將在台北ATT SHOW BOX舉辦「PPAPPTTW」活動，「PT」是英文「Party（派對）」，並新增代表台灣英文字「TW」。
PIKO太郎表示，去年拜訪台灣時，大家無比熱情歡迎，「那時候很多人都請我一定要到台灣演出，這次就讓我過去為大家表演，PIKO」。
門票15日中午12時30分在全台ibon機台和網路開賣，除一般及VIP票券，受大小朋友喜愛的PIKO太郎特別規劃座位區親子套票，分為新台幣2800元雙人親子票、4200元3人親子票及5600元4人親子票，親子票兒童年齡限制為3到12歲。1060210
(中央社)
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