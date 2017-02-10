金融時報：川普告訴陸遵一中 和緩緊張

我要評比

英國「金融時報」（FT）今天報導，2名知情人士指出，美國總統川普在和中國大陸國家主席習近平通電話時表示，白宮將遵守「一個中國」政策，此舉將和緩美中兩強間的緊張態勢。

金融時報引述兩位熟悉川普與習近平通話的人士指出，在進入橢圓形辦公室後首度與中國大陸領導人的談話中，川普表示，他會遵守這項支配北京與華府關係的外交慣例。

在金融時報報導相關消息後，白宮發布一項聲明表示，「應習主席的要求」，川普已同意信守「一個中國」政策。

白宮指出：「川普總統與習近平主席兩人之間非常親切地通話，兩位領導人也都熱烈祝福對方的人民，他們互向對方邀請到彼此的國家訪問。」

川普去年12月在就職前與中華民國總統蔡英文通電話，成為自1979年美國與中國大陸建交後，首位與中華民國總統通話的美國總統或總統當選人，此舉激怒北京。

此外，川普與習近平於華府當地時間9日傍晚的通話，正好是川普迎接日本首相安倍晉三訪問華府的前1天。金融時報指出，選在與安倍舉行峰會前夕與習近平通話，用意是把盛大迎接安倍的效應沖淡。（譯者：中央社陳亦偉）1060210

(中央社)