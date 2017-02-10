買毒和販毒的都是通緝犯 警一舉逮獲
高雄市警方查獲一起販毒案，追查出購買毒品的洪姓男子、陳姓女子和販毒的蔡姓男子，都因毒品等案遭通緝，其中洪男和陳女已逃亡6年，被警方一舉逮獲。
高雄市警察局鳳山分局今天表示，獲報有毒品前科的蔡男涉嫌於高雄市三民區販賣海洛因及安非他命等，且他不僅販賣毒品給藥腳，也施用毒品。
警方報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經過2個多月跟監蒐證後，專案小組先查緝洪男和陳女，起獲海洛因1小包、安非他命1小包和安非他命吸食器等，並供稱毒品來源為蔡男，交易都以通訊軟體聯繫。
警方打鐵趁熱持續循線追查蔡男行蹤，逮捕正要販毒的蔡男，起獲海洛因5小包、安非他命3小包、電子秤等。
警詢後，全案依毒品危害防制條例送辦，警方持續追查毒品來源。1060210
(中央社)
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