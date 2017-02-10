美陸軍機南海接近 美：不安全互動
美軍太平洋司令部證實，海軍1架P-3C反潛偵察機與中國大陸1架空警-200預警機，8日在南海接近。美方認為事件並非出自故意，但屬「不安全互動」，將透過適當管道處理。
1名不願具名的美國官員今天告訴路透社，該架大陸軍機8日飛至黃岩島（Scarborough Shoal）附近上空，兩機相隔1000呎（305公尺）的範圍內。黃岩島位在菲律賓與中國大陸之間。
據報導，美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）給路透社的聲明指出，這架美國飛機當時「正依國際法執行例行任務」。
聲明說：「2月8日，1架中國空警-200（KJ-200）預警機和1架美國海軍P-3C反潛偵察機，在南海上方國際空域的1次互動，美軍太平洋司令部認為『不安全』。」
美軍太平洋司令部指出：「國防部和美軍太平洋司令部向來關切與中國軍隊的不安全互動。」
「我們將透過適當的外交和軍事管道來處理這個問題。」
大陸國防和外交部未針對評論的請求立即作出回應。（譯者：中央社何宏儒）1060210
(中央社)
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