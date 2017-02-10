北市主題花車台灣藍鵲 將移師台灣燈會
台北燈節壓軸戲碼「西城嘉年華大遊行」11日登場，台北市觀傳局今天公布主題花車，以市花杜鵑花、市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹製作，並宣布「台灣藍鵲」花車將會移至台灣燈會展出。
觀光傳播局表示，嘉年華大遊行活動11日在西門町舉辦，在雲林舉辦的台灣燈會也在同日開幕，因台北市的市鳥和雲林縣的縣鳥都是台灣藍鵲，大遊行結束之後，北市府會把「藍鵲花車」贈送給雲林縣，並在台灣燈會繼續展出。
台北市長柯文哲說，台北燈節最高潮是11日西城嘉年華大遊行，緊接著是台灣燈會開幕，希望看完台北燈節的民眾，也可到台灣燈會現場。
雲林縣長李進勇表示，台灣燈會11日晚間開幕，因兩縣市有共同的縣、市鳥，所以藍鵲花車在台北遊行完後，會移到台灣燈會，呼籲民眾到台灣燈會看花燈。
觀傳局說，西城嘉年華大遊行隊伍在11日晚間6時於中華路一段福星國小完成整隊，並從武昌街口出發，路線行經成都路、康定路，當天將進行大範圍交通管制及道路封閉，提醒參與民眾，多多利用大眾運輸工具。1060210
(中央社)
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