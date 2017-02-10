川習熱線 川普同意遵循一中政策
白宮深夜發新聞稿說，總統川普與中國國家主席習近平通電話時，是「應習近平要求，川普同意遵循美國的『一中政策』」，但新聞稿未提台灣及兩岸關係。
這是川普上任後首次與習近平通電話，白宮新聞稿指出，兩人今晚進行了一段長時間的電話對談，討論了許多議題，「應習近平要求，川普同意遵循我們（美國）的『一中』政策」（to honor our "one China" policy），白宮聲明中還特別將「一中」加註引號。
不過，在白宮新聞稿中並未提到台灣和兩岸關係，截至發稿，白宮對於相關內容的詢問未回覆中央社記者查詢。
新聞稿還提到，美中雙方的代表將就共同關切的多項議題展開討論與協商，兩國元首的電話交談也「極為親切」，都向對方的民眾致上最佳祝福，並邀請對方到自己的國家會晤，川普與習近平期待進一步對話，取得非常成功的成果。1060210
(中央社)
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