健保詐騙電話猖獗 話術一次破解

「您的健保卡使用違規異常，請按9由專人為您說明」，聽到這樣的電話語音內容，當心是詐騙。健保署今表示，短短3個月已有2萬多通健保詐騙電話在台流竄，提醒民眾當心。

根據中央健保署統計，去年9月至12月民眾接獲疑似詐騙電話的通數，高達2萬6871通，平均每天有超過200通以健保為題材詐騙，比起5月到8月高出1萬多通。

健保署破解健保電話詐騙「話術」，包括自稱是健保署人員或檢警人員，並偽稱「健保卡違規使用（被盜用、使用異常、有違規紀錄），即將被停卡」；指出民眾「於某某醫院就診，需申請醫療給付多少錢」，藉由民眾衝動、恐慌的心理，進一步騙取個資。

健保署指出，詐騙集團也可能告知民眾個資遭冒用，帳戶已不安全，要求將帳戶錢領出交由所謂「監管單位」，或交付存摺、提款卡及密碼，導致民眾財物損失。

此外，目前健保欠費與民眾就醫權已完全脫鉤，因此即便健保欠費也不會導致被鎖卡或不得就醫，民眾若接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，都是詐騙，切勿依指示做任何動作。

健保署強調，該署不會主動以電話語音、簡訊、LINE等方式，要求民眾匯款、回電、或點選連結，呼籲民眾若接到任何疑似詐騙電話，可撥打免付費專線（0800-030-598）查證，或撥165防詐騙電話報案。1060210

(中央社)