趁天公生熱鬧擺攤 起歹念偷機車隔天被逮
40歲陳姓男子趁初九天公生，在高市三民區香火鼎盛的玉皇宮旁擺攤，竟不好好做生意，動起歪腦筋下手偷竊，將上鎖機車整台搬上同夥貨車載走，雖然陳刻意撥動周遭監視器，但警積極調閱各路口畫面仍逮到人；警不到1天就破案，除天公保庇外，也痛斥陳男好大膽，全案依竊盜罪送辦。
住在玉皇宮對面、河南二路上的郭姓婦人5日天公生那天，跑到轄區前金分駐所報案稱機車不翼而飛，婦人指出「機車後輪加了大鎖還不見，一定是被竊賊盯上，趁著天公廟熱鬧時下手」；警方覺得竊賊敢在玉皇大帝聖誕時偷竊，真是行徑囂張，展開調查。
警方從大樓監視器畫面看見2賊當晚6時30分將鎖住的機車搬上貨車，揚長而去，不過，下手旁的監視器被移動，難以鎖定竊賊身分；警不死心，一定要揪出這無法無天竊賊，花了3小時調閱各遠一些及路口監視畫面，逐一比對車輛，發現作案貨車，6日就在鼓山區逮到陳男。
有竊盜前科的陳男供稱，平時在夜市擺攤為生，因連續2天上萬信眾湧入玉皇宮，覺得有商機才跑來擺攤，中午停貨車時突起歹念，計畫與友人偷機車，還持長竿移動騎樓監視器，自以為神不知鬼不覺。
警表示，另名竊賊出國中，已遭警鎖定。婦人機車遭竊隔天就接獲警通知領回機車，對於警能在24小時逮到人，還找回車子，讚誇警察太強了；但警笑說，這一切似乎有玉皇大帝冥冥中暗助破案。
(中時)
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