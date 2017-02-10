林佳龍視察合作派出所遷建用地

台中市長林佳龍（中），今天一早就前往視察市警三分局合作派出所遷建辦公廳舍用地。（馬瑞君攝）

台中市長林佳龍，今天一早就前往視察市警三分局合作派出所遷建辦公廳舍用地，他表示，合作派出所現位於力行路「力行名邸」國宅大樓，設置之地理位置不當、廳舍空間狹小已不敷使用，且與太平、第五、第一、第二分局轄區派出所鄰近，希望未來透過遷建派出所，除可提供民眾更親切完善服務，也能讓員警能有良好之辦公環境。

東區因應舊城活化計畫，其中，台中中火車站新站、新建國市場等重大建設均已完工啟用，加上秀泰影城等陸續營運，附近區域商業活動日漸熱絡，居住人口持續大幅成長。

目前三分局東區分駐所及合作派出所均位於旱溪以西，惟旱溪以東之新興重劃區，且目前並未設置有派出所，致使民眾需警察協助時多感不便，若合作派出所遷建並調整轄區後，原合作所轄內之合作里等5個里(7521戶19254人)，將規劃改由距離較近之東區所管轄；而旱溪以東的東信里等3個里則改由遷建後之新建派出所管轄，屆時兩所轄區人口數相當，均約2萬6000人，均衡警力配置。

林佳龍表示，合作所遷建後之新派出所因應轄區人口增加、治安和交通狀況日益複雜，現已取得東福公園旁的「138公園」預定地用地，新辦公廳舍將與公園用地進行整體規劃，可以提供警察同仁優質工作環境，大幅提升警察勤務效能，更能保障當地民眾權益及提升為民服務之品質。

(中時)