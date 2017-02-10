林佳龍視察合作派出所遷建用地
台中市長林佳龍，今天一早就前往視察市警三分局合作派出所遷建辦公廳舍用地，他表示，合作派出所現位於力行路「力行名邸」國宅大樓，設置之地理位置不當、廳舍空間狹小已不敷使用，且與太平、第五、第一、第二分局轄區派出所鄰近，希望未來透過遷建派出所，除可提供民眾更親切完善服務，也能讓員警能有良好之辦公環境。
東區因應舊城活化計畫，其中，台中中火車站新站、新建國市場等重大建設均已完工啟用，加上秀泰影城等陸續營運，附近區域商業活動日漸熱絡，居住人口持續大幅成長。
目前三分局東區分駐所及合作派出所均位於旱溪以西，惟旱溪以東之新興重劃區，且目前並未設置有派出所，致使民眾需警察協助時多感不便，若合作派出所遷建並調整轄區後，原合作所轄內之合作里等5個里(7521戶19254人)，將規劃改由距離較近之東區所管轄；而旱溪以東的東信里等3個里則改由遷建後之新建派出所管轄，屆時兩所轄區人口數相當，均約2萬6000人，均衡警力配置。
林佳龍表示，合作所遷建後之新派出所因應轄區人口增加、治安和交通狀況日益複雜，現已取得東福公園旁的「138公園」預定地用地，新辦公廳舍將與公園用地進行整體規劃，可以提供警察同仁優質工作環境，大幅提升警察勤務效能，更能保障當地民眾權益及提升為民服務之品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。