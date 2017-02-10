沙巴快艇事故尋獲6遺體 7印尼人仍失蹤
馬來西亞沙巴州斗湖警方透露，15人快艇沉船事件目前已打撈到6具遺體，扣除最早的2名生還者，目前仍有7名印尼人失蹤。
斗湖警區警察總監助理法迪馬蘇士（Fadil Marsus）表示，截至昨日中午，印尼搜救團隊在該國的石巴迪海域（Sebatik waters）和加浪烏納朗礁（Karang Unarang）發現這6具遺體，罹難者包括1名成年男子、兩名女子及3名男童，其中1名女子已懷孕。
他表示，印尼搜救團隊目前已把遺體運送到努努干（Nunukan）而兩國目前也全力搜尋另外7名失蹤者。而這次船難搜救行動協調會議將於斗湖警區會議室召開，並藉用斗湖帆船俱樂部充當搜救指揮監督中心，方便馬、印兩國進行搜救任務及通訊上的協調工作。
一艘載有15名印尼人包括舵手的快艇，在本月7日從巴都巴絨（Batu Payung）碼頭前往印尼雙溪雅目（Sungai Nyamuk），出發約5至10分鐘後，相信是遭大浪打沉，其中2人成功游到巴都巴絨海邊獲救。1060210
(中央社)
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