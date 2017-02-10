鹽水蜂炮APP 即時掌握神轎炮城位置

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台南鹽水蜂炮今天上午8時啟炮，預定今晚6時引爆炮城，市府也推出「鹽水蜂炮APP」，只要下載，不怕找不到神轎和炮城發射的位置。

傳承百年的鹽水蜂炮，每年都會湧進數十萬名遊客，鹽水武廟神轎農曆元月14日啟炮遶境，當晚在周邊部落點燃炮城，元宵夜神轎返回鹽水鬧區，將祭典帶到最高潮。

鹽水蜂炮，全是隨著鹽水武廟神轎行進燃放，神轎所到之處，炮城也隨即點燃，只要抬頭望向夜空，聽聲觀火，大約能知道神轎在哪個方向，但確切位置，可能得花一些時間才能找到，也讓很多遊客感到苦惱。

不過，這個問題今年終於得到解決，台南市政府昨天將「鹽水蜂炮APP」上架，今天啟用，只要下載，就能確切知道這2天4個時段神轎行經的11條路線，不用再怕找不到神轎。

市府民政局說，「鹽水蜂炮APP 」由「天眼衛星科技」與「逢甲大學GIS中心」合作建置，並結合「中華電信」雲端服務、網路頻寬，這也是鹽水蜂炮首次透過科技，提供民眾更準確的資訊。

民政局表示，「鹽水蜂炮APP」不只讓遊客掌握神轎遶境現況，也讓不想參與的民眾避免陷入遶境隊伍。1060210

(中央社)