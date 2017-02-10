中彰一家親，法律行動專車大會師
中彰法律行動專車服務上路！台中市府推動「法律行動專車」服務，受理偏遠行政區民眾訴願、國賠、消費爭議等申請，並提供法律諮詢及便民措施資訊等，今年市府再擴大服務範圍，與彰化縣政府合作，未來可受理跨區案件，並加入中彰律師群，讓服務更升級。
「中彰一家親！」副市長林依瑩表示，台中、彰化為緊密生活圈，中彰法律行動專車服務是落實市長林佳龍跨域治理的一環，期盼未來將服務擴及南投、苗栗，實踐中部共同治理。
林依瑩表示，台中市法律行動專車服務對象許多為高齡長者
，受理案件並以繼承為多數，其次還有鄰里、車禍糾紛及債權等，民眾需求不分年齡、族群，透過中彰法律行動專車，一起聯合服務市民、縣民，同時也感謝律師給予支持，希望未來號召更多律師加入，同時將法律行動專車廣為推廣，讓更多民眾受惠。
彰化縣副縣長陳善報表示，彰化自去年推動法律行動專車，秉持主動下鄉、巡迴駐點、在地服務的觀念，提供法律諮詢服務，讓民眾免於舟車勞頓，除直接受理法律申請，也藉此與公所服務人員法律意見交換，增進第一線服務人員法律素養及處置能力。
彰化與台中關係密切，除了法律行動專車外，在交通建設方面，台中捷運延伸彰化及水尾大橋連接彰化縣彰南路等，期盼未來有更多合作機會。
市府法制局長陳朝建表示，台中市與彰化縣均各自推動法律行動專車，自今年起，法律行動專車2.0版在律師公會協助下，加入律師提供法律諮詢，並實施「到里服務」政策，凡偏遠行政區各里有法律行動專車提供服務的需求，將優先排入服務行程，讓服務更接近偏鄉民眾。
基於「跨域治理」及「聯合服務」理念，透過兩縣市合作，未來將新增法律案件跨區受理，協助移轉管轄，受理流程多樣化。此外，並加入中彰律師群服務新陣容，提升服務能量，讓更多民眾受惠。
(中時)
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