元宵節吃湯圓 醫籲4族群且小心慢食

我要評比

元宵節吃湯圓，醫師建議長輩、幼兒、有消化系統痼疾等族群，最好小心慢食；烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲指出，湯圓元宵的成分為糯米，對於長輩來說不好消化，再加上內餡的高油脂對身體容易造成負擔，上述族群宜少量食用湯圓。

李傑哲說，由於小朋友的消化功能比較差，而糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，食用時沒有細嚼慢嚥或是直接一口吃下去，如果不慎突然噎到，這時務必立即送往醫院急診，等待救護車的時間可先進行「哈姆立克急救法」排除異物，一旦錯過急救的黃金時間，恐會因噎到致死。

另對胃食道逆流患者而言，糯米製的湯圓，需要花較長的時間來消化，食物、胃酸停留在胃太久，容易產生胃酸逆流，李傑哲建議，有胃食道逆流或是消化功能不好的民眾，酌量食用為佳。

而接受過胃部切除手術的患者，只要是糯米製品，包含湯圓、麻糬、粽子、年糕等等食物，容易脹氣，尤其曾進行胃部切除手術的民眾，其消化吸收的功能退化，也建議淺嚐即止。

李傑哲回憶，曾遇過接受半胃切除手術的阿公，因為食用糯米製品，導致腸道阻塞，就醫後利用藥物促進腸胃蠕動，才逐漸緩解不適。

另外，配戴假牙者在吃湯圓時，擔心湯圓會把假牙黏在一起，通常會選擇拔掉假牙來吃湯圓，但卻導致無法充分咀嚼湯圓，反而造成胃痛或小腸不適。

(中時)