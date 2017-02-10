詹詠然配辛吉絲 大滿貫后冠可期

詹詠然（左）將與偶像辛吉絲搭檔。（取自詹詠然臉書）

詹詠然、詹皓晴姊妹10日宣布暫時拆夥，決定並不令人意外，畢竟天下沒有永遠的組合，兩人年初表現也確實遭遇瓶頸。而年齡、技術正處成熟階段的詹詠然，能和經驗豐富的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）搭配，後排抽球和前排截擊形成完美組合，更令人期待台灣有機會再奪大滿貫冠軍。

36歲的辛吉絲曾經拿過12座大滿貫女雙冠軍，可怕的是奪冠搭檔多達7人，全盛時期甚至連被視為「花瓶」居多的俄羅斯美眉庫妮可娃（Anna Kournikova），都能在她的帶領下兩度贏得澳網女雙后冠，技術層面無人能出其右。

別的不說，詹家姊妹去年在里約奧運8強不敵辛吉絲，其實辛吉絲的搭檔巴辛絲基（Timea Bacsinszky）並不擅長雙打，也是在瑞士公主的一手指揮下，那場比賽才愈打愈有信心，打出壓倒性的演出。

辛吉絲是詹詠然的兒時偶像，早在2005年詹詠然於澳門東亞運奪金時，當地媒體就封她為「台灣辛吉絲」。如同詹詠然自己所說，能與自己的偶像搭配何等幸福！特別是兩人在技術特點上又能相輔相成。

台灣網球姊妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左）的組合5日在WTA台灣賽雙打冠軍戰，以6比4、6比2成功擊敗捷克組合，將冠軍獎盃留在台灣。中央社記者孫仲達攝 106年2月5日

詹家姊妹捧起聯手第9座WTA巡迴賽雙打冠軍。(李弘斌攝)

詹家姊妹合體了18個月，世界排名一度高居前4，連兩年都打入WTA年終賽，成績的確不錯，但在四大賽最多僅到8強階段，並未達到詹詠然過去分別搭檔莊佳容、鄭潔的亞軍高度，足見姊妹組合仍有更上層樓的空間。

的確，再好的搭檔也會遭遇瓶頸，尤其在今年初的澳網首輪，詹家姊妹輸給排名遠不如她們的中國大陸組合梁辰／楊釗煊，過程中已經看不到太多激情和火花。畢竟兩人從訓練、比賽都在一起，教練也都是爸爸詹元良，打法已被對手摸透，如果各自能力不能提升，如何讓1＋1大於2呢？

一如去年底季後，詹詠然到日本散心，詹皓晴則到台灣西部走走，各自充電。其實姊妹倆在年初澳網失利後，就做出了暫時拆夥的決定，先不公布繼續參加已報名的WTA台灣賽，最後也能攜手奪冠，算是替這18個月的合作畫下漂亮的「逗點」，可以帶著正面的能量各自單飛。

詹詠然目前27歲，正是衝刺生涯顛峰的最佳時刻，「辛然配」對她是大大加分，不用再當承擔成敗責任的「姊姊」，甚至3度在決賽無緣的大滿貫后冠都不再是夢想。

而對23歲的詹皓晴來說，找上大她8個月的麥克海兒（Christina McHale），不像過去搭配姊姊，是助力卻也有壓力，或許更能放開身手，證明她不只是詹詠然的妹妹。詹家姊妹先分開，才有機會創造雙贏。

(中時電子報)