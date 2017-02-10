中市交通局成功協調公車駛大華國中
台中市大雅區大華國中位於新庄、圳堵及楓樹腳等地區的學生，通勤距離很遠，長期以來不是由家長接送，就是要搭學生專車，相當不便。由於下學期業者不再提供專車服務，經台中市政府交通局、地方民代、校方及客運業者共同協調，確定東南客運98繞及豐原客運220繞兩路公車將行駛大華國中，學生通勤將更方便，配合免費10公里優惠，更可省下一筆可觀費用。
大雅神岡的新庄、圳堵及楓樹腳地區，學區隸屬大雅區大華國中，因距離很遠，且無直達公車可搭，長期以來這些地區學生都要靠家長接送，或是每月支付980至1410元不等費用搭學生專車，不僅相當不便，也造成家長不小的經濟負擔。然而，經營學生專車的豐原客運決定寒假結束後的下學期不再服務，讓學生與家長很緊張。
交通局長王義川表示，經過與地方民代、校方及客運業者共同協調，確定東南客運98繞公車將行駛大華國中，上午6:25於庄尾發車，沿線可搭載居住在新庄及圳堵地區就讀大華國中的學生；豐原客運則以220繞公車於上午6:20、6:40自豐原東站發車，沿線可搭載社口及楓樹腳的該校學生；另外，這兩路公車於下午大華國中放學後約17:10，將有三個班次會行停靠該校學府路校門旁的公車站，讓學生方便回家。
王義川表示，這兩條路線除了原路線代號加上「繞」字作為區別外，也要求客運公司要加強繞駛車輛的標示，在公車擋風玻璃處標示「經大華國中」字樣，以利學生識別。
交通局已請教育局將此次協調結果通知大華國中，校方也會告知學生，請學生注意公車到站時刻，並準備好悠遊卡或一卡通，享受市府免費10公里的搭乘優惠。
(中時)
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