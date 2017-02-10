同婚釋憲案 憲法法庭3/24直播
司法院今天表示，大法官為審理台北市政府、男同志祈家威提的同婚釋憲案，憲法法庭定於3月24日上午言詞辯論，屆時將於網路同步直播。
憲法法庭開庭網路直播非首例，前台北市議員賴素如民國105年的聲請釋憲案，當時檢辯雙方激辯主題在於檢察官偵查時聲請羈押被告，律師是否可閱卷，憲法法庭有網路直播；100年「狗仔跟拍案」，憲法法庭也有網路直播。
司法院說，大法官為審理北市府、祈家威，就民法第4編親屬第2章婚姻規定，「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」，認定有違憲疑義聲請解釋案，定於3月24日上午9時，於司法院憲法法庭言詞辯論，開庭過程會在司法院網站進行直播。
司法院表示，言詞辯論爭點題綱為「民法第4編親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚？」、「如立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶），是否符合憲法第7條保障平等權以及第22條保障婚姻自由之意旨」等。
司法院說，憲法法庭旁聽席位共64席、1樓多媒體簡報室有72席，民眾如果要登記旁聽證，可於3月13日上午10時起登入司法院網站，依網頁說明申請。
特別的是，民主進步黨籍立法委員尤美女提案修民法，讓同志可結婚，尤美女丈夫、司法院大法官黃瑞明聲請自行迴避，並經第5249次大法官全體審查會議議決同意在案。1060210
(中央社)
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