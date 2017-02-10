南投燈會銅梁火龍精彩 民眾：一定要看

南投縣政府邀中國大陸重慶「銅梁火龍」9日至11日來台表演，氣勢雄偉的聲光效果，獲得一致好評，看過的民眾紛紛說「一定要去看」。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年2月10日

南投縣政府邀中國大陸重慶「銅梁火龍」來台表演，氣勢雄偉的聲光效果，獲得一致好評，看過的民眾紛紛說「一定要去看」。

縣府規劃「南投燈會、沙雕藝術、恐龍展」，主展區在南投縣農工商會展中心，配合燈會，邀「銅梁火龍」來台表演，昨天、今天、明天在貓羅溪畔順溪北路「漂紗舞台」登場，昨天首演吸引數千人欣賞，燦爛火光非常震撼，看過的民眾今天推薦好友「一定要去看」。

縣府觀光處表示，重慶「銅梁火龍」是自明朝流傳至今的民俗技藝，將生鐵熔化成鐵水，再往空中打出熾熱火花，火龍在煙、火之間飛舞，充滿視覺震撼、難得一見，是當地最富盛名的民俗文化，道具由中國大陸運到台灣，40多名成員原汁原味呈現銅梁火龍秀。

長達1小時豐富活動也邀達德商工戰鼓隊、營北國中舞龍隊、嘉和國小扯鈴隊、達德商工舞龍獅隊獻技，精彩演出獲民眾鼓掌叫好。壓軸「銅梁火龍」隊員打赤膊，頂著寒冷舞龍，周邊兩人一組隊員則朝空中打出攝氏千度鐵水，頓時在空中迸出金黃色火花，十分震撼。

今天晚間7時、明天晚間7時及8時30分仍有「銅梁火龍」表演，地點在貓羅溪畔「漂紗舞台」，從燈會步行15分鐘可達。配合銅梁火龍表演，現場限量發送雞年小提燈，晚間6時開始領取。1060210

(中央社)