陸媒：陸開發區過多 惡性競爭待統籌

陸媒報導，中國大陸近年來各類開發區數量過多、布局不合理、低水平重複建設、惡性競爭等問題突出，亟需國家層面推出政策統籌協調。

中國大陸經濟日報報導，中國大陸國務院辦公廳6日印發「關於促進開發區改革和創新發展的若干意見」，對新形勢下做好開發區工作，作出全面部署。

報導說，對於廣為詬病的開發區同質化、低水平競爭，這項意見鼓勵以國家級與發展水準高的省級開發區為主體，整合區位相鄰、相近的開發區。對於小而散的各類開發區加以清理、整合、撤銷，建立統一的管理機構。

中國大陸國家發展和改革委員會官員並表示，要防止有些地方打著開發區建設的旗號，大量圈占土地，大搞房地產開發。開發區是實體經濟、特別是製造業的重要載體，必須堅持產業定位，為振興實體經濟創造好的環境。1060210

(中央社)