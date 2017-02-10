日本國際料理大賽 台灣選手滿分奪金

台北城市科技大學餐飲系學生林靖傑，在「2017日本國際藝術大賽~日本國際料理大賽」，擊敗眾多職業選手，以完美的100分拿下開胃前菜個人組的特金牌。

該比賽要求用日本山梨縣的特產做創意料理，林靖傑選擇草莓、藍莓等食材，一共做出4道開胃小點，包括「蔬菜凍左特製蔬菜」、「香煎鴨佐橙汁醬」、「雞捲佐紅椒醬」與「海鮮佐南瓜醬」，色彩豐富繽紛，不只是口味獨特，視覺效果同樣十足。

林靖傑在比賽中，頂著攝氏零下4度的天氣，清晨親自到山梨縣當地市場買最新鮮的水果，為此還凍傷了耳朵。但因誠意十足，且讓原本純西式的前菜，增添了和風特產，讓評審印象深刻。

林靖傑不只拿下特金牌，分數還是完美的100分，各項評分項目都沒有被扣分。他得知摘金後興奮大叫，並感謝城市科大的指導老師黃景龍，教授許多關鍵技巧，例如吉利丁的運用手法等，讓他做出的前菜更可口也更有藝術氣息。

指導老師黃景龍表示，林靖傑平時就很勤奮認真，為了比賽還放棄過年玩樂，一直不斷練習，這次克服當地低溫，以滿分拿下唯一的特金牌，希望他未來能再接再厲、不斷前進。1060210

(中央社)