wifi熱點覆蓋率高 嘉市入圍Top7智慧城市
國際組織智慧城市論壇ICF，昨晚宣布全球Top7智慧城市名單，嘉義市以wifi熱點覆蓋率高，且為4G智慧城市全國示範點入圍。
國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF），昨晚在台北宣布2017全球7大智慧城市（Top7）入圍名單，分別為台灣的嘉義市、桃園市，以及加拿大的艾德蒙頓、格雷；澳洲的伊普斯威治、墨爾本以及俄羅斯的莫斯科。
獲得全球Top7智慧城市，嘉義市長涂醒哲表示非常開心，並感謝所有市民的支持。他說，嘉義市的努力已被世界看見，下階段將再與其他獲獎的城市角逐全球最佳城市。
涂醒哲表示，嘉義市105年首度參與全球智慧城市評比，在400多個國際城市激烈競爭中脫穎而出，擠入前21強；昨晚第2階段評比更進一步，成為全球7大智慧城市，令人欣喜。
市府指出，ICF智慧城市論壇是由世界通訊端協會（World Teleport Association，WTA）所成立，每年辦理全球智慧城市評比，分別就寬頻連接、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及城市網路6大構面進行評比。
嘉義市wifi熱點覆蓋率全國第二，也是4G智慧城市全國示範點，這次也透過整合物聯網服務、特有的醫療資源豐沛特色提升能見度而入選Top7。
ICF將於6月8日在紐約總部公布全球最佳城市獲獎名單。1060210
(中央社)
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