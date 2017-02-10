wifi熱點覆蓋率高 嘉市入圍Top7智慧城市

我要評比

嘉義市入圍國際組織智慧城市論壇ICF全球Top7智慧城市名單，由嘉義市長涂醒哲（右2）參與揭示典禮。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月10日

國際組織智慧城市論壇ICF，昨晚宣布全球Top7智慧城市名單，嘉義市以wifi熱點覆蓋率高，且為4G智慧城市全國示範點入圍。

國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF），昨晚在台北宣布2017全球7大智慧城市（Top7）入圍名單，分別為台灣的嘉義市、桃園市，以及加拿大的艾德蒙頓、格雷；澳洲的伊普斯威治、墨爾本以及俄羅斯的莫斯科。

獲得全球Top7智慧城市，嘉義市長涂醒哲表示非常開心，並感謝所有市民的支持。他說，嘉義市的努力已被世界看見，下階段將再與其他獲獎的城市角逐全球最佳城市。

涂醒哲表示，嘉義市105年首度參與全球智慧城市評比，在400多個國際城市激烈競爭中脫穎而出，擠入前21強；昨晚第2階段評比更進一步，成為全球7大智慧城市，令人欣喜。

市府指出，ICF智慧城市論壇是由世界通訊端協會（World Teleport Association，WTA）所成立，每年辦理全球智慧城市評比，分別就寬頻連接、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及城市網路6大構面進行評比。

嘉義市wifi熱點覆蓋率全國第二，也是4G智慧城市全國示範點，這次也透過整合物聯網服務、特有的醫療資源豐沛特色提升能見度而入選Top7。

ICF將於6月8日在紐約總部公布全球最佳城市獲獎名單。1060210

(中央社)