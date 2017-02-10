地球上最後一顆草莓!？賣670元
香港高檔連鎖超市Citysuper近日招來輿論批評，該超市從日本奈良進口的「古都華」草莓，每一個都有獨立的包裝盒，售價高達港幣168元(折合新台幣670多元)。海洋看守協會亞洲負責人加裡·斯托克斯說：「盒子裡過度包裝的草莓讓我想起《瘋狂麥斯》電影中的情節——好像那是地球上最後一顆草莓，真是荒謬。」
「古都華」草莓在日本奈良出產，是2011年開始的新品種，在日本地方上極少公開售賣，一般只在高級百貨店內見到其蹤影。「古都華」色澤豔紅，香氣特殊，有別於其他士多啤梨，甜度約有12-13度，酸甜平均，多汁滋味。
面對天價草莓引發批評，Citysuper超市表示，這種水果「珍貴」，非常稀有和脆弱，從日本進口的原包裝就是如此。該超市仿照日本在特殊場合贈送精美高價水果的傳統，將其作為情人節禮物來推銷。
(中時電子報)
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