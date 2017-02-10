擔心潘維剛瓜分票源？洪秀柱：又不是切豆腐

洪秀柱10日中午被問到潘維剛若出來選黨主席，是否會瓜分黃復興票源，洪笑說又不是切豆腐。（潘維庭攝）

國民黨主席洪秀柱10日中午接受廣播節目《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問，直播結束後被問到，前立委潘維剛可能也會參選黨主席，洪讚潘很年輕就擔任市議員、立委也與她同事數屆，很認真，在婦女界耕耘多，「黨政軍情她都很熟，人脈很廣，出來也不意外」。會不會擔心潘瓜分自己的黃復興票源？洪秀柱笑說不會，「每個參選人都會有票源重疊問題，又不是切豆腐，哪塊是你的，哪塊是我的！」

由於選情激烈，記者問她要用什麼方式讓黨團結，洪秀柱表示，要建立絕對透明、公平公正公開的初選制度，任何候選人都能派人參與選務討論，有疑義趕快提出來討論，樹立民主典範，勇於論述但不揭短。

她說，有時候是底下的支持者太過熱情，所以她也呼籲，支持者不要過於情緒去攻擊不支持的人，「大家都要呼籲支持者，保持理性態度來參與選舉。」

有媒體報導，屏東縣黨部在1月20日之前有5100份入黨申請書湧入，洪秀柱受訪時回應，會要求地方黨部查核，如果是一個人來交幾百個人的黨費，就要專案審查，或是集中在數個地址，分流到哪些縣市，都要加以了解；投票時也要嚴格看有沒有一個人投好幾次（一人數投）的情況，這都不允許。

先前殺警案主嫌萬少丞的入黨申請書被媒體人公布，黨中央遭批是否外流個資，洪秀柱今天在接受黃光芹訪問時，提到選務志工也可能接觸到這些申請書，她是否已掌握外流原因？洪秀柱表示，她只是把情境描述出來，因為1月20日入黨截止日前幾天，大量申請書湧入黨部，由於正職黨工人手不足，有可能志工也接觸的到，「（外流）心態是什麼，我不知道，但這就要去查。」

記者再問她，習近平與川普通電，表示尊重「一中原則」，洪秀柱認為，這反映美國還是以自己的利益為取向，「我們的一中是中華民國，他（川普）的一中是哪一中？」

(旺報)