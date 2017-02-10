中市與日本三重縣簽訂「促進國際交流備忘錄」

台中市長林佳龍（左）與日本三重縣知事鈴木英敬簽國際交流MOU，合作再升級。（盧金足攝）

三重縣知事鈴木英敬（右）特別送手工皮夾給13日將過生日的台中市長林佳龍。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（10日）與日本三重縣知事鈴木英敬共同簽訂「促進國際交流備忘錄」，林佳龍表示，4月6日台中清泉岡國際機場將和日本中部的名古屋機場簽署姊妹市機場，有助兩國觀光進展。三重縣知事鈴木英敬還表示，他是全日本最年輕的知事，也最親台，知道林佳龍13日將過生日，還特別送他一個三重縣手工織品的皮夾當生日禮物。

台中市與日本友好交流再添一樁！市長林佳龍今天與日本三重縣知事鈴木英敬簽訂促進國際交流備忘錄，未來將就觀光、產業發展等面向交流合作。

林市長也透露好消息，4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場正式締結姊妹機場，並有定期包機飛航兩地，對觀光很有助益。

台中市與日本中部地區自去年起密切交流，去年3月林市長率團赴日本考察「名花之里」，是台中2018世界花卉博覽會的國際合作對象之一；即將於台中港區投資興建大型OUTLET PARK的三井不動產總部，也位於日本三重縣。

另外，中台灣與中日本去年3月也已簽訂觀光友好交流備忘錄；去年9月台中國際踩舞際更邀請三重縣安濃津YOSAKOI前來演出，造成轟動。

林佳龍表示，為辦好2018世界花博，去年3月他率團前往三重縣桑名市「名花之里」參觀，對於明年辦理世界花博有很大啟發，這也是未來重要的交流項目。今天簽署備忘錄後，市府將組成產業界考察團於今年內回訪，並加強兩地文化活動交流，以具體行動加強台中市與三重縣友好關係。

他也指出，去年台灣前往日本的旅客約300萬人次，日本前來台灣也有約200萬人次，還有可以突破的空間。4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」對飛，這將是促成觀光成長最好的方法。

鈴木知事表示，他是日本最年輕的知事，也是最友台的知事

，簽署MOU後，三重與台中將開始新的友誼關係，他感到感謝與光榮；2018年台中的多項重大活動，包含台中三井OUTLET開幕、台日觀光高峰會及2018世界花博等，鈴木知事也希望利用機會宣傳三重縣觀光；產業合作方面，希望雙方展示會活動能互相參展，或可透過舉行論壇等方式進行。

由於美食是大眾共同喜愛的項目，鈴木知事說，未來關西地區辦理美食展售會，歡迎台中帶著台灣美食前去；此外，他也歡迎台中的產業先進前往三重考察，三重縣及所轄市都將全力接待。

今天簽約儀式在台中市政府台灣大道市政大樓市政廳舉行，在台日官員與各產業界代表現場近百人的見證下，市長林佳龍與日本中部最大度假勝地-三重縣知事鈴木英敬共同簽署促進國際交流備忘錄，林市長也致贈給鈴木知事繪有湖心亭的紀念品及雞年小提燈，三重縣則回贈地方特產，還特別為2月13日生日的林市長送上生日禮物，場面熱絡。

(中時)