舊桃園警分局打造新住民文創聚落

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桃園市長鄭文燦今率文化局現場會勘舊桃園警分局。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦今率文化局現場會勘舊桃園警分局。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦今率文化局現場會勘舊桃園警分局。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，距今近半世紀，已閒置多年，前年經市府文化局指定為歷史建築。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，距今近半世紀，已閒置多年，前年經市府文化局指定為歷史建築。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，距今近半世紀，已閒置多年，前年經市府文化局指定為歷史建築。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，地處精華，室內空間為中央對稱配置，採光充足。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，地處精華，室內空間為中央對稱配置，採光充足。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，地處精華，室內空間為中央對稱配置，採光充足。（蔡依珍攝）

舊桃園警分局位處桃園火車站前商圈，距今近半世紀，前年經市府文化局指定為歷史建築，桃園市長鄭文燦今率文化局現場會勘，認為地處精華，因應新南向以及照顧桃園為數眾多的外籍移工配偶，當場宣布將打造成新住民文創聚落，拚明年中開始嘉惠新住民。

舊桃園分局位於桃園火車站前商圈，在地議員范綱祥曾建議活化成藝術創意基地或文創育成中心，打造站前「藝文綠洲」，文化局委託顧問公司規畫評估，提出「新住民文創聚落─多元文化融合的新住民文創聚落」、「年輕人創客空間─創客孵蛋器」及「體驗式警政博物館」3大再利用方案方向，鄭文燦會勘後當場宣布將朝「新住民文化會館」設計，並提供綜合性多元服務。

(中時)