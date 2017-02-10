多問一句話 7旬婦保32萬元養老金
78歲林姓婦人9日接獲詐騙集團來電，因涉及竊車案件需交付32萬元保證金，會有替代役男登門取款，林婦相當緊張前往銀行領款，返家途中行經永和警分局中正橋派出所，擔心受騙向警方詢問，因此保住32萬元養老金，助警方順利逮捕17歲賴姓車手。
警方調查，林婦昨上午接獲詐騙集團來電，對方稱林婦涉及竊車集團案件，被列為嫌疑人，需要交付32萬元保證金，下午會有替代役男登門取款。林婦聽聞後相當緊張，立即前往銀行提款。
林婦領款後返家途中行經中正橋派出所，擔心受騙上當，心想進入派出所問問比較安心，遂向警員們詢問求助。警員一聽聞當面解釋「這都是假的！全都是詐騙集團的手法。」
巡佐王勝年與警員葉柏逸、鄭伊傑、蘇國威前往林婦家埋伏，一舉逮獲前來取款的17歲賴姓車手。賴嫌向警方表示，不知道自己是詐騙集團成員，只是來幫忙拿錢，不知道已經觸法。警訊後依法將賴嫌移送少年法庭。
永和警分局長葉爾煙指出，法官、檢察官及警察人員，絕對不會在電話中表示要收押或管收你、絕不會在電話中做筆錄、絕不會監管帳戶或存款、絕不會以傳真方式通知、絕不會派人收取現金或要求匯款、絕不會要求保管您的存摺、印章、金融卡及密碼。
葉爾煙強調，民眾遇到詐騙勿驚慌，應立即與警方聯繫，熟記165反詐騙專線，接獲莫名詐騙電話泠靜求證不要害怕。
(中時)
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