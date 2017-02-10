傑森史塔森當爸啦！「變形女」宣布懷孕

蘿西杭亭頓與傑森史塔森即將迎來新生命！（圖／達志影像）

蘿西杭亭頓曬出懷孕照。（圖／取自IG）

好萊塢動作男星傑森史塔森，和女模蘿西杭亭頓交往多年，她更曾在《變形金剛3》擔任女主角，去年兩人才公布訂婚消息。昨天蘿西杭亭頓已在網上公布懷孕訊息，硬漢傑森史塔森也確定當爸！

蘿西杭亭頓昨在Instagram上曬出一張穿著比基尼、挺著孕肚的照片，她開心表示「傑森和我相當期待！」證實已經懷孕，且這張美照更由傑森史塔森親自操刀，讓粉絲興奮不已。兩人在去年金球獎時就證實訂婚消息，當時蘿西杭亭頓還戴上價值35萬美元鑽戒。

(中時電子報)