傑森史塔森當爸啦！「變形女」宣布懷孕
好萊塢動作男星傑森史塔森，和女模蘿西杭亭頓交往多年，她更曾在《變形金剛3》擔任女主角，去年兩人才公布訂婚消息。昨天蘿西杭亭頓已在網上公布懷孕訊息，硬漢傑森史塔森也確定當爸！
蘿西杭亭頓昨在Instagram上曬出一張穿著比基尼、挺著孕肚的照片，她開心表示「傑森和我相當期待！」證實已經懷孕，且這張美照更由傑森史塔森親自操刀，讓粉絲興奮不已。兩人在去年金球獎時就證實訂婚消息，當時蘿西杭亭頓還戴上價值35萬美元鑽戒。
(中時電子報)
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