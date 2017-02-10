爭取銅鑼試辦農地經營管理　曾義孝尋求3連任

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝尋求3連任。（陳慶居攝）

苗栗縣銅鑼鄉農會下屆總幹事遴聘，目前僅尋求連任的曾義孝登記候聘。他從農會基層做起，在過去2屆總幹事任內，不斷強化在地的杭菊、芋頭、東方美人茶和仙草的培植技術，提升加工及行銷管道，更爭取試辦農地集團栽培經營管理中心輔導作業。

現年54歲的曾義孝，國立嘉義農專農業經營科畢業，1990年即進入銅鑼農會服務，擔任指導員及代理股長，1991年曾是國際農村青年交換代表，以草根大使身分赴日交流，1999年升任股長並代理過總幹事，2009年接任總幹事至今。

曾義孝在綠竹筍、桂竹筍盛產季節，並輔導農民採用真空包裝，芋頭則擴大加工，有了切丁、切塊包裝，方便消費者烹調，同時媒介農民和糕餅業者合作增加行銷管道。

在國內頗具特色的杭菊，近年來積極輔導與推廣後，種植面積逐年增加，導入省工栽培精緻化，推動無毒驗證為消費者食安把關，種植仙草的農地甚至土壤也要通過檢驗。

今年更配合農委會推動農地集團栽培經營管理中心輔導作業，促進銅鑼地區農地集中利用及農村產業活化，以提高農業經營效益。

(中時)