照護悲歌 男子毆死大小便失禁老父

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逆子狠歐老父致死！44歲周姓男子去年8月起獨自照顧行動不便的73歲老父親，才3個月就耐心用罄，11月16日不滿老父走路慢、大小便失禁，竟狠持掃把、皮帶痛毆，甚至推老父親撞牆，導致周父腦出血休克，送醫仍回天乏術。

檢警相驗後發現周父傷痕累累，質疑死因不單純，深入追查後周男坦承犯行，周男姐弟悲痛提告，桃園地檢署今偵結，依傷害直系尊親屬致死罪嫌起訴周男。

(中時)