剛歷經母喪之痛 施易男一早家中地板見血

施易男一早看到貓咪受傷骨折。（圖／中時資料照片）

施易男不捨愛貓受傷。（圖／取自施易男 Eli Shih臉書）

施易男與Snow。（圖／取自施易男 Eli Shih臉書）

施易男母親「歌仔戲天王」小明明過年前跌倒驟逝，當時施易男面對母喪，曾勇敢開口表示：「我會堅強並讓媽媽不要擔心我」，讓粉絲相當心疼，沒想到昨(9日)他突然發現家中地板有血漬，原來是愛貓深夜玩耍受重傷，腿斷了骨頭還插出來，讓施易男相當不捨。

相當有愛心的施易男常呼籲伸出援手救助毛小孩，他曾分享在深夜裡餵食流浪貓的喜悅，也曾在寒冬中為救受傷貓咪被抓傷，對家中所養兩隻貓咪「毛毛」、「Snow」更是疼愛有加，並曾為毛毛砸下約30萬元的醫療費，最後收養毛毛成為家人，被粉絲大讚暖男。

施易男昨發文表示：「今天一早發現我的寶貝貓咪Snow後腳無法行走，而且家裡的地上還有血漬，馬上帶Snow去動物醫院治療，結果檢查後發現後腿斷了兩截，而且骨頭還插出來了，所以一直流血」，推測是半夜兩隻貓咪玩得太過火而受傷，今上午Snow要動手術，施易男不捨說：「希望手術順利！希望大家也給Snow加油打氣！請保佑手術一切順利！」網友也回：「手術後要報平安喔！今天寒流來襲，要注意保暖喔」、「祈禱Snow小公主快快好起來」。

(中時電子報)