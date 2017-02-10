船員調整纜繩落海 金門岸巡即刻救援
海巡署第九（金門）海岸巡防總隊今天表示，1名船員昨晚在料羅港落海，岸巡總隊立刻派員前往救援，及時將船員救起，並由救護車送往衛福部金門醫院就醫，並無大礙。
岸巡總隊說，昨晚8時45分左右，接獲民眾報案指，1名船員在料羅商港不慎落海，請求救援；岸巡總隊立即派遣料羅安檢所機動人員3名攜帶救援裝備趕往現場，展開救援行動；同時通報金湖消防分隊協助派遣救護車，約在晚間8時47分順利將落海船員救援上岸。
岸總說，這名船員意識清醒，沒有失溫情形，但頭部有約10公分撕裂傷，稍後在船主陪同下送往金門醫院就醫。
經過調查，這名船員是因為潮汐變化，調整固定貨船纜繩時，不慎落海。岸巡總隊提醒民眾進出港區時，務必注意自身安全；尤其夜間時段因視線較差，容易發生意外，民眾務必提高警覺，以防憾事發生。
金門岸巡總隊總隊長詹嘉德同時籲請民眾，如果在港區、岸際或海域發生危急狀況時，請立即撥打118免付費服務專線，海巡署將在第一時間趕赴救援，維護人民生命財產安全。1060210
(中央社)
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