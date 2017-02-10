寒流保暖做不夠 老人家冷到吐血送醫

台北榮總急診部主任顏鴻章今天表示，這波寒流，心血管疾病患者僅微幅增加5%，反倒是腸胃道出血增加10%到15%，多名老人家冷到吐血，嚇得緊急送醫。

顏鴻章指出，氣溫驟降，食道靜脈承受過大壓力，容易破裂導致靜脈出血，可能導致黑色大便、全身無力，若是出血過多，就會有反胃、噁心的感覺而吐血，多半都是鮮紅色的。

顏鴻章說，腸胃道出血不只發生在老人家身上，中年人也有可能，最近就遇過患者發現大便呈現黑色、全身無力，就醫檢查不僅都有腸胃道潰瘍，而且血紅素也僅剩一般人的一半。

顏鴻章指出，民眾應特別注意保暖，飲食上少吃過於刺激的食物，像是油炸、辛辣、太燙的都要少碰，否則腸胃道出血一旦拖延惡化，恐導致失血過多，甚至有休克可能，尤其是有肝硬化、肝癌病史並且合併有食道靜脈曲張的患者，更是危險族群。1060210

(中央社)