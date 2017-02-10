中市替代役志工淨山，展現服務社會熱誠

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替代役男賣力清掃，沿途淨山、撿拾垃圾，為台灣的山林及環保工作盡心力。（圖／台中市府提供）

台中市政府民政局長蔡世寅今天帶領替代役淨山。（圖／台中市府提供）

台中市政府民政局今天（10日）舉辦替代役淨山活動，由民政局長蔡世寅帶領120多名替代役志工，結合北屯區和平里辦公處的環保志工隊，一同清理大坑9號步道、大坑9-1號步道、經補庫停車場及地震公園等鄰近地區，並配合替代役「溫馨滿役做公益」系列公益活動，希望落實役男積極參與公益服務，為社會帶來溫暖，打造台中為幸福城市。

替代役淨山活動，役男各個無不賣力清掃，負責山區的役男更是沿途淨山、撿拾垃圾，為台灣的山林及環保工作略盡一份心力。

蔡世寅表示，農曆春節期間大量遊客前往大坑步道地區登山，因政府人力有限，希望能藉由替代役志工的熱忱及在地環保志工隊的力量，維護本土山林。

蔡世寅強調，市府將持續積極推動役男參與公益服務方案，並期望役男在役期裡，能積極投身公益服務，展現服務社會的熱誠，並從中驗證所學知識、關懷弱勢、尊重生命、愛惜資源及培養積極生活的態度，讓年輕歲月能有所收穫與成長。

(中時)