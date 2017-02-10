女騎士清晨撞餿水車 送醫搶救暫脫險

34歲蔡姓女騎士10日清晨5時許，行經高市新興區民生、錦田路口，和1輛滿載餿水桶的小貨車發生車禍，嚇得46歲林姓司機趕緊報警；警方到場，發現蔡女倒臥貨車底下，頭顱破裂，火速送醫後，經急救已暫時脫離險境，仍住加護病房觀察。

警方調查，蔡女騎在錦田路上往南方向方，林姓司機則在民生路東往西的方向，因清晨天還不是很亮，研判雙方都沒注意到才發生這起車禍。林姓司機也供稱，當時開在路上根本沒意識到，直到碰撞才驚覺代誌大條。

(中時)