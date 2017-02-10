供奉罕見魁星永隆宮文昌燈吸引考生
台中市大里區有200多年歷史的永隆宮，因供奉有魁星、朱衣星君、文昌帝君、孚佑帝君與文衡帝君等五位文昌，是少見供奉「五文昌」的廟宇，最近吸引許多考生前往膜拜，還有不少人把握元宵節前前往點「文昌燈」，盼祈求考運順利。
永隆宮管理委員會主委林玉錕指出，宮內主祀林太師公，其為明朝萬曆皇帝的老師，本名林偕春，台灣這座永隆宮是在清朝乾隆年間由信徒從福州渡台時奉祀，二樓則供奉著「五文昌」，希望集結眾神之力，保佑考生們考運亨通。
林玉錕說，廟內供奉的魁星神原為廿八星宿之一，為掌管文物之神，早期科舉時代的讀書人都會膜拜魁星，以保佑文運順遂。由於台灣一般的寺廟神格不夠，因此很少在供奉魁星，只有在孔廟內才比較常見。
農曆春節期間，許多準備參加考試或考公職的考生前往永隆宮膜拜，更有不少考上的人來還願，配合民眾需求，廟方也設置「文昌燈」及平安符，元宵節前也有不少人趕末班車來祈求考運順遂。
(中時)
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