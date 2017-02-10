寒流中飄暖 太平「所長湯圓」有幸福感覺

太平分局頭汴派出所長黃明勝（右三）在寒流來襲，親手煮薑汁湯圓招待同仁及賓客，暖心又暖胃。（張妍溱翻攝）

黃明勝最愛親手煮薑汁湯圓，吃起熱騰騰的湯圓，一解遊子思鄉之苦。（張妍溱攝）

警長變暖男！太平分局頭汴派出所長黃明勝，有感於上班的同仁因地點偏僻，下班吃東西不方便，尤其這幾天寒流來襲，每天煮1鍋薑汁湯圓招待同仁和賓客，來碗熱呼呼的薑汁湯圓，大家直呼：好幸福的感覺；微嗆微甜的「所長湯圓」之名不脛而走。

闊氣地放了大把的薑，再適量撒上砂糖，浸漬在薑湯中一顆顆紅白湯圓立刻浮起，無論大顆小顆，所長黃明勝親手煮的湯圓，總是暖心，他說，湯圓搭配薑汁不但能驅寒，搭配營養價值高的地瓜，簡直寒流聖品，讓值勤的同仁健康又暖身。

或許是思鄉吧！從嘉義離家、從警16年，37歲的黃明勝說，老家除了父母還有1個弟弟，每逢冬至或元宵節，母親總會親手搗米做湯圓，烹煮出來的湯圓特別軟Q香甜，享受家人「團圓」的好氣氛。每次吃起湯圓特別有感覺，心裡都是甜甜的，再喝一口薑汁，整個人都暖了起來，一碗熱騰騰的湯圓，溫暖了遊子的心。

喜歡自己煮的湯圓分送給同事，可口的薑汁湯圓，吸引民眾慕名前來；黃明勝指出，湯底可以選擇薑汁或紅豆湯，有助增加新陳代謝率、利水消腫，還能補血、助消化。另外，警察工作繁忙、三餐不正常，生薑還能緩解不正常飲食造成的胃酸逆流、噁心等問題，用生薑汁做湯圓的湯底，禦寒好處多！

(中時)