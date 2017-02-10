空汙跟著寒流來 全台空氣品質不良
入冬首波寒流南下，忙著禦寒的同時，也不可輕忽PM2.5（細懸浮微粒）的危害！今（10）日整個西半部空氣品質指標AQI多為「敏感橘」，呈現對敏感族群不良的空氣，就連一向空品較佳的東部，都是「普通黃」等級，民眾外出可戴口罩，防寒抗空汙。
根據環保署空品監測網顯示，今日中午整個西半部都壟罩在對敏感族群不良的空氣之中，AQI達到101~150，其中台西、屏東枋寮、左營、前鎮等測站更達到對所有族群都不健康的「不良紅」等級，AQI超過151。
一向在較不受空汙影響的東部地區， AQI也僅為「普通黃」，而非最佳的「良好綠」。環保署監資處長張順欽表示，受冷空氣帶來華北地區空氣污染物影響，全國PM2.5濃度上升，包括離島及東部均受到影響。
張順欽說，高屏地區因位於尾流區擴散差濃度更高，而因冷空氣風速強，麥寮有揚塵。境外污染物濃度PM2.5約在40至50iug/m3。評估明、後兩日，空品有機會改善。
(中時)
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