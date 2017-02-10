科博館物理世界特展18日開幕

科博館「物理世界」特展展出許多寓教於樂的互動遊戲，幫民眾深入淺出的了解物理原理。(林欣儀攝)

國立自然科學博物館「物理世界」特展，由科博館與台達電文教基金會聯手打造，不論是「水中龍捲風」、「強力萬磁王」或「科氏力」等互動遊戲的展出，在試營運期間皆獲好評，將於18日正式開幕。

(中時)