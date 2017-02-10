山老鼠盜扁柏 保七員警夜冒寒流逮2嫌

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保七總隊第六大隊員警昨晚冒寒風在信義鄉深山截獲山老鼠盜取針葉一級木台灣扁柏，總值近7萬元，人贓具獲。（沈揮勝翻攝）

查獲的贓木22塊。（沈揮勝翻攝）

清點扣留，嫌犯送辦。（沈揮勝翻攝）

保七總隊第六大隊日前接獲情資，指近期南投縣信義鄉亞杉坪林道有山老鼠蠢動，9日晚間編排勤務，與縣警局信義分局羅娜派出所員警共同執行監控埋伏，在晚間8點於該林道2.7K處查獲張姓男子以客貨車運載扁柏22塊、819.5公斤。隨後再循線查出另共犯江姓男子，將2人帶回依違反森林法、刑法竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦，犯案車輛則依法查扣。

保七總隊第六大隊大隊長黃建智呼籲，民眾不應以一己之私，而肆意盜伐、竊取國有林木，破壞亙古以來上天留給我們美麗豐富的山林，多為後代子孫續留下美好珍貴千年以上林木。

保七總隊第六大隊員警除擔服維護治安、服務民眾任務外，在生態保育工作上將全力持續查緝盜伐行為，為保護珍貴林木維護山林資源，以展現打擊犯罪行為之決心。

黃建智指出，森林法第50、52條條文已於104年5月6日總統令修正公布，盜伐林木將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍到10倍的罰金，貴重木者，加重其刑二分之一，並沒收犯案工具，希望民眾不要以身試法。

(中時)