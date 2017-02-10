中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

山老鼠盜扁柏 保七員警夜冒寒流逮2嫌

中時
點閱45
我要評比
8/10
保七員警夜冒寒流　破山老鼠盜扁柏逮2嫌
保七總隊第六大隊員警昨晚冒寒風在信義鄉深山截獲山老鼠盜取針葉一級木台灣扁柏，總值近7萬元，人贓具獲。（沈揮勝翻攝）
保七員警夜冒寒流　破山老鼠盜扁柏逮2嫌
查獲的贓木22塊。（沈揮勝翻攝）
保七員警夜冒寒流　破山老鼠盜扁柏逮2嫌
清點扣留，嫌犯送辦。（沈揮勝翻攝）

保七總隊第六大隊日前接獲情資，指近期南投縣信義鄉亞杉坪林道有山老鼠蠢動，9日晚間編排勤務，與縣警局信義分局羅娜派出所員警共同執行監控埋伏，在晚間8點於該林道2.7K處查獲張姓男子以客貨車運載扁柏22塊、819.5公斤。隨後再循線查出另共犯江姓男子，將2人帶回依違反森林法、刑法竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦，犯案車輛則依法查扣。

保七總隊第六大隊大隊長黃建智呼籲，民眾不應以一己之私，而肆意盜伐、竊取國有林木，破壞亙古以來上天留給我們美麗豐富的山林，多為後代子孫續留下美好珍貴千年以上林木。

保七總隊第六大隊員警除擔服維護治安、服務民眾任務外，在生態保育工作上將全力持續查緝盜伐行為，為保護珍貴林木維護山林資源，以展現打擊犯罪行為之決心。

黃建智指出，森林法第50、52條條文已於104年5月6日總統令修正公布，盜伐林木將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍到10倍的罰金，貴重木者，加重其刑二分之一，並沒收犯案工具，希望民眾不要以身試法。

(中時)

關鍵字：保七總隊扁柏山老鼠
點閱45
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。