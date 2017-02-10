陸客銳減 阿里山最清楚

圖為遊客參加阿里山日出印象音樂會走在森林步道上。（資料照，余信賢攝）

去年來台國際觀光客突破1069萬人次，蔡英文總統在推特上以9種語言表達感謝。但據阿里山官方統計，去年阿里山陸客減少61萬人次，降幅達3分之1，換算巴士數量，等同減少15250輛次。管理處處長馬惠達表示風景區的陸客，95%是團客，減少後立即衝擊山上店家及山下購物點的觀光商機。

日月潭、阿里山、夜市、台北101等地，可以說是陸客來台的基本配備。就連日前陸客團遊覽車在高雄發生車禍導致21人輕重傷，其中傷者年紀最大的74歲男子謝紀品，首度來台卻受傷，他說沒去阿里山肯定遺憾，可見阿里山的魅力無法擋。

但根據《中評社》報導，阿里山風景區管理處提供的統計，2015年全區遊客數約393萬，陸客約為182萬，國際客約為26萬；2016年全區遊客數約358.6萬，陸客約為121萬，國際客尚無統計資料。相比較下，遊客比前年少了34.4萬，陸客部分，去年比前年少了61萬。

馬惠達說，陸客人次今年預期可能再降，雖然東南亞旅客連3年成長，但消費力與陸客有落差，要維持阿里山的觀光商機並不容易。因為陸客購物行為，在價位及數量都有一定水準，既然都出國觀光，一定要帶伴手禮回去分送親朋友好。而東南亞客源消費習慣，商品要改走中、低價位。

日前，全國商圈總會總會長胡神賀受訪稱，總會資料顯示，東南亞客日均消費約台幣800至1000元，陸客約3000至4000元。台灣觀光貢獻獎的華語導遊莫國強表示，從免稅商店的資料看來，陸客自由行在免稅商店一人消費約1萬5千元新台幣，超過第二名日團的一人3千元水準。

(中時電子報)