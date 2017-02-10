高雄校園偷車 自己車被鎖求助落網

盧姓男子侵入校園偷機車。（呂素麗翻攝）

盧姓男子侵入校園偷機車，身影被監視器拍下。（呂素麗翻攝）

盧姓男子對偷車行為很 後悔。（呂素麗翻攝）

盧姓男子到高雄應用科技大學校園偷走陳姓研究生的機車，一路往北，加了3次油，騎了6個多小時到苗栗辦事，把偷來機車丟在苗栗；晚上又搭火車返回高雄，要牽自己停放於學校內的機車，因車被上鎖到警衛室請求幫忙解鎖，剛好警方在調閱監視器查失竊案，看到盧男穿著貌似監視器畫面內的嫌疑人，當場活逮，盧男也坦承，一時起貪念才偷車。

8日深夜11點，三民二分局鼎山所巡佐楊文志、警員洪臣府正在線上巡邏時，接獲民眾報案表示，在三民區建工路某大學內有機車失竊，警方隨即趕往現場查看並陪同被害人於警衛室調閱監視器畫面，而當警方調閱畫面到一半，有一位男子走進警衛室聲稱停放於學校的機車遭鎖，希望警衛幫忙解鎖。

此時眼尖地員警一看，這名男子的穿著就貌似監視器畫面內竊取機車的嫌疑人，便請該男子到警衛室內詳加查證，一查便發現該盧姓男子（26歲）就是當天偷車的人，自投羅網。

陳姓被害人向警方表示，自己是該校研究生，因為放寒假返回老家彰化過年，粗心忘了將機車鑰匙取下，隨後致電請警衛將該車鑰匙保管，沒想到前天深夜返校要領鑰匙時卻發現已遭不名人士領取，車輛也遭竊取，當下立即打電話報案請警方到場，沒想到竊嫌居然自投羅網，心情真像在洗三溫暖！

盧嫌供稱，自己因所騎乘的機車老舊、馬力不足，又見該車有公告認領鑰匙，便起貪念冒領該車；並表示自己做事很衝動，想到什麼就做什麼，只是要借被害人的車去苗栗辦事，改天還會再騎回來，沒想到事情這麼嚴重。

警方表示，盧嫌因非該校學生，沒有機車停車證而遭警衛依規定鎖住，沒想到他異想天開，當著警方調閱監視器時，要向警衛尋求解鎖，因戴的安全帽及所穿的運動鞋與竊嫌當天犯案所穿著相同，當場遭活逮。

警方另查出盧嫌正因詐欺案遭緩刑，並於今年3月期滿，這次因為自己的貪小便宜，緩刑恐遭撤銷兩罪併罰，實在得不償失。

(中時)