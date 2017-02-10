舞躍換日線 貧女勇敢跨海圓夢
出身單親家庭的高二女生賴宥杉，舞蹈是她暫時逃避苦難生活的方式，開心跳舞、悲傷也跳，她說這樣才能找到與自己獨處的機會。就讀文華高中舞蹈班的她，日前通過美國基洛夫芭蕾舞學院海外遴選，但一則喜、一則憂，因為海外旅費成了甜蜜且難承受的負擔。
5歲接觸舞蹈，對自小失去父愛的宥杉來說，跳舞是一種心靈寄託和成長的良藥，快樂跳舞、悲傷跳舞，不想回答關於家庭的一切，就跳舞吧！母親是她一路上的重要支柱，除了情緒因舞有了出口，且這是一項不用語言的項目，所以不管經濟拮据，就盡全力支持。
國小三年級人生首場舞蹈比賽，小妮子越級以黑馬姿態擊敗高年級學長姐，一舉拿下屏縣民俗舞國小組冠軍，讓她這條路走得更堅定。賴宥杉說，學舞11年來，歷經受傷、瓶頸，曾閃過放棄念頭，但穿上芭蕾舞衣才能找到最快樂的自己，所以牙一咬，就撐過去了。
日前在網路上獲悉美國華盛頓基洛夫芭蕾舞學院海外遴選，她迫不及待報名參加，最後也如願獲選。但母親張懷恩卻皺著眉頭說，雖開心女兒離夢想更近，不過以每月不到2萬元的約聘工收入，預計超過30萬元的旅費與學費，需不吃不喝15個月才能存到，想著想著視線變得模糊。
「向銀行借錢也要讓孩子成行」，母親暗許的諾言獲得回應，屏東國際同濟會輾轉得到消息，與明正國中舞蹈班後援會長，共同集資善款近20萬元，唯一要求是「希望宥杉帶著國旗同行，努力舞出人生」這一席話讓孩子感動的紅了眼眶，允諾會帶著眾人祝福勇敢圓夢。
(中時)
關鍵字：跳舞、美國基洛夫芭蕾舞學院、文華高中舞蹈班、賴宥杉
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