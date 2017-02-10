共搭遊輪後還上摩鐵 女告性侵失利

林姓有夫之婦和邱姓有婦之夫共搭郵輪同遊時發生性關係，邱妻事後發現怒告2人通姦，林婦喊冤說遭「硬上」反控邱男性侵，但檢方調查發現林婦曾向丈夫坦承出軌，邱男也稱2人偷情2年多，搭郵輪後還上摩鐵，同行的親友也說沒發現林婦有異狀。

桃園地檢署檢察官認定非性侵，對邱性侵部分不起訴，但2人搭遊輪通姦，仍構成妨害家庭罪，將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

(中時)