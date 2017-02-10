脫北者：北韓肅清張成澤 屠殺近千

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南韓媒體報導，投誠南韓的北韓戰略中心代表姜哲煥今天表示，北韓領導人金正恩在肅清北韓第二號人物、他的姑父張成澤的過程中，屠殺近千、禍延兩萬人。

南韓第一大晚報「文化日報」今天在要聞綜合版以「張成澤肅清案：北韓屠殺近千禍延兩萬人」為標題，作出前述報導。

報導引述姜哲煥指出，北韓公開處決415名勞動黨幹部、300多名黨屬機關幹部、200名人民保安省幹部，其中還有金日成的抗日游擊隊戰友的家屬。若算上關入集中營的涉案人員家屬親戚，至少株連2萬人。

據報導，姜哲煥在綜合北韓前駐英國公使太永浩等近期投誠南韓的6名北韓高官的證言後，得出上述結論，並擬於下週向海牙國際刑事法院提交，將金正恩慘無人道的獨裁蠻行公諸於國際社會，並呼籲調查真相，爭取國際社會主持公道。1060210

(中央社)