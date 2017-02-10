國民黨拿美珠作文章 民進黨斥無聊
中國國民黨今天舉行「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會；民進黨發言人阮昭雄說，記者會都是口水與批評，對國家社會毫無助益，凸顯國民黨無知、無聊。
國民黨文化傳播委員會副主任委員唐德明上午舉行記者會表示，大家最關注瘦肉精美豬及勞動部長林美珠，這兩個美「ㄓㄨ」都與政府息息相關。
「什麼樣格局的政黨，做什麼樣的事」，阮昭雄表示，用他人姓名作文章，還惡意連結且負面扭曲，不成熟且幼稚，社會各界絕對無法認同。
他說，討論公共政策有許多方式與層次，但身為最大在野黨的國民黨，屢次用這種方式濫開記者會，令人遺憾與失望，民主進步黨須譴責，也呼籲國民黨主席洪秀柱應嚴加約束。
含瘦肉精美豬議題，阮昭雄表示，民進黨立場一致，相信政府是以確保食品安全及農民權益前提下，考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。
他說，食品管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國民食品安全依據。雙邊經貿談判上，樂見台美間相關貿易溝通與合作持續進行。政府會站在如何促進國家整體經濟發展及擴大台美間互利雙贏合作上努力。1060210
(中央社)
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